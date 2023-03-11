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17:35, 11 марта 2023Россия

Российский ребенок час пролежал на улице без сознания с пробитой головой

В Магнитогорский 10-летний мальчик час пролежал без сознания на улице с пробитой головой

Фото: Telegram-канал Ural Mash

В Магнитогорске 10-летний ребенок час пролежал на улице без сознания с пробитой головой. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, мальчик потерял сознание, когда гулял с другом. Школьники нашли на улице огромную льдину и решили разбить ее об стену. Тогда 10-летнему мальчику в затылок отлетел большой кусок льда.

Мальчик пробыл без сознания час, после чего договорился с другом соврать родителям и сказать, что лед сам рухнул на них с крыши. Из-за этого мать мальчика обратилась в полицию, но ей пришлось забрать свое заявление, так как правда о произошедшем быстро вскрылась.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник потерял сознание в туалете торгово-развлекательного комплекса и попал в реанимацию с отравлением. Согласно предварительным данным, 15-летний школьник мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Анастасия Шейкина
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