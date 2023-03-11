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19:50, 11 марта 2023Силовые структуры

В Москве начальник миграционного отделения УВД попытался покончить с собой

Начальник миграционного отделения УВД в Москве попал в реанимацию после попытки суицида

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Москве начальник миграционного отделения УВД по ЦАО Александр Чопик попытался покончить с собой и попал в реанимацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что инцидент произошел 10 марта. Причина поступка Чопика неизвестна. По словам собеседника агентства, в момент попытки суицида мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем был обнаружен травматический пистолет.

По данным пресс-службы московского ГУ МВД России, организована проверка по факту травмирования сотрудника УВД по ЦАО.

Ранее 16-летний подросток из Москвы попытался покончить с собой после переписки со странным аккаунтом в мессенджере. Предприняв попытку уйти из жизни, школьник написал об этом неизвестной девушке.

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Зарина Дзагоева
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