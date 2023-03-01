В Москве подросток попытался покончить с собой после переписки в мессенджере

SHOT:16-летний мальчик из Москвы попытался покончить с собой после переписки в мессенджере

16-летний подросток из Москвы попытался покончить с собой после переписки со странным аккаунтом в мессенджере. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Как пишут авторы поста, предприняв попытку уйти из жизни, школьник написал об этом неизвестной девушке. История их переписки была удалена, однако несколько сообщений сохранились. В последнем из них собеседница подростка предлагает ему вызвать скорую.

Врачам удалось спасти жизнь мальчика. По данным SHOT, сейчас полиция пытается установить владелицу аккаунта, описание которого гласит: «Кукловод-манипулятор, убила 38 человек».

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