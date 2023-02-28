В России девочка попыталась совершить суицид после демонстрации ее фото с вейпом

В Новосибирске девочка попыталась совершить суицид после демонстрации ее фото с вейпом

В Новосибирске школьница попыталась совершить суицид после того, как ее мать вызвали в школу из-за фотографии с вейпом. Об этом сообщает MK.RU.

Мать 13-летней Маши (имя изменено) рассказала, что нападки на ее дочь якобы начались после того, как она отказалась «дружить» со старшеклассником. После этого другие дети стали оскорблять девочку, что вынудило родительницу обратиться к руководству школы. Однако женщина утверждает, что поддержки со стороны администрации она не получила и после случившегося с Машей занимался частный психолог.

Женщина рассказала о строгости завуча, которая «постоянно позорит» детей за опоздания, в том числе и ее дочь, которая находилась в психологически нестабильном состоянии.

После того как один из педагогов обнаружил фото Маши с вейпом, мать девочки вызвали в школу. По словам женщины, Маша «сгорала от стыда» и боялась того, что ее «поставят на учет». Мать разрешила ребенку два дня не ходить в школу, и в один из них девочка попыталась покончить с собой. Маша осталась жива, но получила несколько переломов, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Помимо этого, врач диагностировал у нее психическое расстройство.

После попытки самоубийства девочки ее мать написала заявление на администрацию школы, в котором потребовала привлечь педагогов к ответственности за доведение подростка до попытки самоубийства. В школе уже две недели работают следователи.

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