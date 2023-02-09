Российская школьница испугалась недопуска к ОГЭ и попыталась покончить с собой

В Самарской области школьница испугалась недопуска к ОГЭ и попыталась покончить с собой

В Самарской области девятиклассница испугалась недопуска к Основному государственному экзамену (ОГЭ) и попыталась покончить с собой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов поста, 15-летняя школьница должна была проходить итоговое собеседование по русскому языку, провал которого означает недопуск к ОГЭ. Однако девочка не смогла найти свой паспорт, необходимый, по словам учителей, для интервью.

Как пишет Shot, после этого девочка сделала вид, что ушла в школу, а сама решила совершить самоубийство. По данным канала, девятиклассницу госпитализировали с сотрясением, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом таза.

По словам отца девочки, они с женой не подозревали о желании дочери свести счеты с жизнью. Кроме того, оказалось, что родители сами убрали паспорт пострадавшей, чтобы документ не потерялся.

Ранее в Анапе на дне Черного моря нашли тело девятиклассника. Школьника обнаружили на глубине около полутора метров недалеко от берега. Как стало известно, подросток учился в дистанционной московской школе. Со второй четверти у него начала ухудшаться успеваемость, однако погибший боялся рассказать матери про плохие оценки.