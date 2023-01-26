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18:42, 26 января 2023Россия

Появились подробности о самоубийстве девятиклассника на российском курорте

Shot: покончивший с собой в Анапе девятиклассник боялся рассказать матери о плохих оценках

Фото: Telegram-канал Shot

Девятиклассник из Анапы, покончивший с собой в Черном море, боялся рассказать матери про плохие оценки. Подробности о самоубийстве 16-летнего подростка на российском курорте появились у Telegram-канала Shot.

Мальчик учился в дистанционной московской школе. По данным канала, со второй четверти у него начала ухудшаться успеваемость. Кроме того, девятиклассника не аттестовали по английскому, и он перестал сдавать задания преподавателям.

В ночь смерти подростка его мать была в Сочи, пишет Shot. По словам женщины, она не заметила предпосылок к самоубийству сына. 14 февраля мальчику должно было исполниться 17 лет.

По факту смерти школьника возбуждено уголовное дело о доведении несовершеннолетнего до самоубийства, говорится в сообщении. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

О том, что в Анапе на дне Черного моря нашли тело девятиклассника, стало известно 26 января. Мертвого школьника обнаружили на глубине около полутора метров в двух метрах от берега. Рядом с телом 16-летнего мальчика находился полиэтиленовый пакет, наполненный морской галькой. Накануне гибели подросток отправил матери голосовое сообщение, в котором признался, что лгал ей об учебе. Полное содержание записи не раскрывается.

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Константин Лысяков
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