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12:44, 26 января 2023Россия

Тело девятиклассника нашли на дне Черного моря возле российского курорта

Тело девятиклассника из Анапы нашли на дне Черного моря возле пляжа санатория

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Анапе на дне Черного моря нашли тело девятиклассника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, мертвого школьника обнаружили на глубине около полутора метров в двух метрах от берега курорта во время осмотра пляжа санатория «Русь». Рядом с телом 16-летнего мальчика находился полиэтиленовый пакет, наполненный морской галькой. Рюкзак и личные вещи погибшего лежали на земле. Точная причина смерти девятиклассника не уточнятся.

Изданию также стало известно, что подросток находился на дистанционном обучении в московской школе. 25 января он признался своей матери, что врал ей о ходе учебы.

Ранее в квартире в Верхней Пышме под Екатеринбургом нашли мертвым 15-летнего подростка. Тело школьника обнаружил его младший брат, который сначала решил, что погибший его разыгрывает. Мальчик испугался и позвал соседей, которые обратились в полицию.

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Константин Лысяков
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