Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 20 января 2023Россия

Российского школьника нашли мертвым в квартире

В Верхней Пышме 15-летнего подростка нашли мертвым в квартире родителей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Верхней Пышме под Екатеринбургом 15-летнего подростка нашли мертвым в родительской квартире. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает e1.ru.

Тело российского школьника в многоэтажке на Успенском проспекте обнаружил младший брат, который вернулся с тренировки.

«Он испугался, подумал, что тот его разыгрывает, позвал соседей. Те уже вызвали родителей, полицию и скорую. Следователи приезжали, опрашивали всех», — сообщил один из местных жителей.

По словам собеседника издания, семья, где проживал погибший, была благополучной. Отец — бизнесмен, детей любил, конфликтов в семье не было. Ребенок ходил в 10-й класс, но в последнее время был на домашнем обучении.

В декабре в поселке Холбон Шилинского района Забайкальского края был найден мертвым 12-летний школьник. Сообщалось, что подросток мог надышаться бытовым газом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
МИД Китая ответил на письмо Зеленского о мирных переговорах
Лукашенко заявил о понимании Западом необходимости «прекращать заниматься дурью»
Блогерша показала роскошные покупки и разгневала зрителей суммой трат
Airbus подтвердила крушение своего вертолета с главой МВД Украины
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Назван возможный срок вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Брэд Питт продаст дом по соседству с Джоли
Побившая четырех полицейских российская пенсионерка предстанет перед судом
Российский саблист объяснил решение переехать в США
The Black Eyed Peas будут судиться с «какающими единорогами»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.