Российского школьника нашли мертвым в квартире

В Верхней Пышме 15-летнего подростка нашли мертвым в квартире родителей

В Верхней Пышме под Екатеринбургом 15-летнего подростка нашли мертвым в родительской квартире. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает e1.ru.

Тело российского школьника в многоэтажке на Успенском проспекте обнаружил младший брат, который вернулся с тренировки.

«Он испугался, подумал, что тот его разыгрывает, позвал соседей. Те уже вызвали родителей, полицию и скорую. Следователи приезжали, опрашивали всех», — сообщил один из местных жителей.

По словам собеседника издания, семья, где проживал погибший, была благополучной. Отец — бизнесмен, детей любил, конфликтов в семье не было. Ребенок ходил в 10-й класс, но в последнее время был на домашнем обучении.

В декабре в поселке Холбон Шилинского района Забайкальского края был найден мертвым 12-летний школьник. Сообщалось, что подросток мог надышаться бытовым газом.