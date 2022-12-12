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12:30, 12 декабря 2022Россия

В российском регионе 12-летнего школьника нашли мертвым

В забайкальском поселке Холбон нашли мертвым 12-летнего школьника

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В поселке Холбон Шилинского района Забайкальского края был найден мертвым 12-летний школьник. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По факту происшествия организовали доследственную проверку. Удалось опросить родителей мальчика, а также других свидетелей.

«Признаков криминального характера смерти не выявлено. Для установления причин смерти 12-летнего мальчика назначена судебная медицинская экспертиза», — разъяснили в ведомстве.

Кроме того, следователи решили выяснить, насколько благополучной считалась семья школьника. Для этого они обратились в комиссию по делам несовершеннолетних.

Дополнение:

Источник в правоохранительных органах отметил, что подросток мог надышаться бытовым газом. По предварительным данным, забайкальский школьник сделал это специально — для развлечения, пишет портал CHITA.RU.

Ранее сообщалось, что в квартире в Басманном районе в центре Москвы нашли мертвым 15-летнего мальчика. По факту смерти подростка была организована проверка, впоследствии следователи возбудили уголовное дело.

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Анна Щербакова
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