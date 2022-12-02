15-летнего москвича нашли мертвым без одежды в своей комнате

Житель Москвы нашел мертвым своего 15-летнего сына

В квартире в Басманном районе Москвы нашли мертвым 15-летнего школьника без одежды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело десятиклассника обнаружил его отец. Предположительно, мальчик получил характерные для удушения травмы. По словам источника телеканала, из одежды на подростке были только трусы и носки. Он также сообщил, что погибший был замкнутым, ни с кем не дружил и систематически становился объектом травли.

С родителями школьника работают врачи. По факту смерти подростка проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве прохожие обнаружили тело 14-летнего подростка без верхней одежды. Родители рассказали, что их сын вышел на прогулку и не вернулся домой.