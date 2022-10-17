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08:48, 17 октября 2022Силовые структуры

В Москве обнаружили тело 14-летнего подростка без верхней одежды

«МК»: найденный мертвым у московского озера подросток сидел в неестественной позе «йога»

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве прохожие обнаружили тело 14-летнего подростка без верхней одежды. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным ведомства, тело мальчика нашли 16 октября в районе «Косино-Ухтомский» около озера «Святое». Отмечается, что рядом с ним лежал мобильный телефон. Погибший сидел в неестественной позе «йога», уточняет MK.RU.

Родители подростка рассказали, что сын пошел гулять и не вернулся домой. Тогда они обратились в полицию.

На теле жертвы были обнаружены следы насильственной смерти. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

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Екатерина Власова
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