США предостерегли Грузию от помощи России в обходе санкций

Советник лидера США Салливан предостерег президента Грузии Зурабишвили от помощи России

Белый дом сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили предостерег ее от предоставления Тбилиси помощи Москве с обходом санкций Запада, передает РИА Новости.

«Они обсудили необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введенных США и коалицией», — рассказали в американской администрации.

Подчеркивается, что лидера Грузии уведомили о необходимости избегать предоставления России каких-либо возможностей для обхода введенных против нее ограничений.

Ранее американский президент Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в совместном заявлении подчеркнули, что руководство США и представители Европейского союза (ЕС) делают новые шаги с целью пресечения обхода санкций против России третьими странами.