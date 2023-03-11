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01:20, 11 марта 2023Мир

США и ЕС заявили о необходимости пресечь обход санкций против России

США и Евросоюз заявили о новых шагах для пресечения обхода антироссийских санкций
Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен

Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Руководство США и представители Европейского союза (ЕС) делают новые шаги с целью пресечения обхода санкций против России третьими странами. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи в Вашингтоне, пишет ТАСС.

Стороны напомнили, что против Москвы были введены «беспрецедентные скоординированные и эффективные санкции», различные экономические меры для ослабления военно-промышленного комплекса. В заявлении говорится о необходимости пресечь обход санкций против России. С этой целью США и ЕС продолжат работу по активному обеспечению соблюдения экспортных ограничений.

«А также по прекращению и сдерживанию их обхода и компенсации, в том числе путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем поставкам, поддерживающим ее военную машину», — подчеркнули Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад решительно настроился вести гибридную войну против России «не на жизнь, а на смерть». По его словам, в отношении России западные страны употребляют «предельно агрессивные выражения».

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Марина Совина
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