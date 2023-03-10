Лавров заявил о желании Запада вести гибридную войну «не на жизнь, а на смерть»

Лавров заявил, что Запад настроился вести гибридную войну с РФ «не на жизнь, а на смерть»

Запад решительно настроился вести гибридную войну против России «не на жизнь, а на смерть». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала на передаче «Большая игра».

Он утверждает, что в отношении России западные страны употребляют «предельно агрессивные выражения». Помимо этого, сегодня ведется «предельно агрессивная риторика» против Москвы. Лавров также заявил о действиях Запада, которые читаются прежде всего в «незаконных беспрецедентных санкциях».

«Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть», — сделал вывод российский министр. Он добавил, что такое противостояние готовилось задолго до событий 2022 года и сейчас западные страны воспринимают все происходящее как «последний решительный бой» против России.

Лавров также обвинил Запад в желании «вцепиться» в Россию. Он объяснил, что Россию стали воспринимать как «слишком самостоятельного игрока», располагающего мощной экономической силой, почти что сравнимой с Китаем и Индией. По этой причине западные страны ждали предлога, чтобы «вцепиться» и ослабить ее.

Ранее глава российского МИД также рассказал об особенностях гибридной войны. Лавров заявил, что санкции являются частью тотальной войны, которая объявлена против России.