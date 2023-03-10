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14:09, 10 марта 2023Мир

Лавров обвинил Запад в желании вцепиться в Россию

Глава МИД Лавров: Запад ждал предлога, чтобы вцепиться в Россию

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Страны Запада ждали предлога, чтобы вцепиться в Россию. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала на передаче «Большая игра».

«Ждали момента, чтобы это сделать, потому что Россия стала восприниматься как слишком самостоятельный игрок, который набирает, может, не такую мощную экономическую силу, как Китай и Индия, но тем не менее остается в ряду ведущих экономик», — отметил министр.

По словам Лаврова, западный мир так настроен по отношению к России, потому что Москва по-прежнему сохраняет серьезные «морально-политические позиции» на международной арене и выступает с позиции справедливости.

Ранее Лавров рассказал, что Запад поставил развивающимся странам ультиматум и дал им обещание. По его словам, коллеги из развивающихся стран спрашивали у представителей Запада, что им дадут взамен, если они согласятся осудить Москву. «Знаете, какой ответ? "Мы вас не накажем"», — сказал он.

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Глеб Бажуткин
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