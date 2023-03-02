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14:38, 2 марта 2023Мир

Лавров рассказал об ультиматуме Запада развивающимся странам

Лавров заявил, что Запад обещал не наказывать развивающиеся страны взамен на осуждение РФ

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Запад поставил развивающимся странам ультиматум, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

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Виктория Кондратьева
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