Лавров рассказал об ультиматуме Запада развивающимся странам
Лавров заявил, что Запад обещал не наказывать развивающиеся страны взамен на осуждение РФ
Запад поставил развивающимся странам ультиматум, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.
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