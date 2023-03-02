Лавров извинился за непотребное поведение Запада в ходе G20

Лавров: Россия приносит извинения за непотребное поведение западных делегаций на G20

Россия приносит извинения за непотребное поведение ряда западных делегаций, которое негативно повлияло на общий ход работы делегатов Большой двадцатки (G20) и превратила работу группы в балаган. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня "двадцатки" в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию», — рассказал министр.