Лавров рассказал об особенностях гибридной войны против России
Санкции являются частью тотальной гибридной войны, которая объявлена против России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.
Дипломат рассказал об особенностях гибридной войны. «Та самая гибридная война со всеми составляющими — военной, экономической, культурной, медийной — началась задолго до нынешних событий, в чем в детской наивности признался господин [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг, который вчера заявил, что войну они начали готовить в 2014 году, то есть когда привели к власти неонацистов, русофобов и путчистов», — пояснил министр.
Ранее Лавров упрекнул западные страны за борьбу с инакомыслием. По его словам, в настоящее время видно, что западные страны не принимают альтернативные точки зрения. «[Западные страны] вводят цензуру, зачищают свое информационное пространство от альтернативных точек зрения, борются с любыми проявлениями инакомыслия. Наши средства массмедиа пытаются "отменить", навешивая на них ярлыки Кремля», — сказал министр.