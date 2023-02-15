Лавров рассказал об особенностях гибридной войны против России

Лавров заявил, что санкции являются частью тотальной гибридной войны против России

Санкции являются частью тотальной гибридной войны, которая объявлена против России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Дипломат рассказал об особенностях гибридной войны. «Та самая гибридная война со всеми составляющими — военной, экономической, культурной, медийной — началась задолго до нынешних событий, в чем в детской наивности признался господин [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг, который вчера заявил, что войну они начали готовить в 2014 году, то есть когда привели к власти неонацистов, русофобов и путчистов», — пояснил министр.

Ранее Лавров упрекнул западные страны за борьбу с инакомыслием. По его словам, в настоящее время видно, что западные страны не принимают альтернативные точки зрения. «[Западные страны] вводят цензуру, зачищают свое информационное пространство от альтернативных точек зрения, борются с любыми проявлениями инакомыслия. Наши средства массмедиа пытаются "отменить", навешивая на них ярлыки Кремля», — сказал министр.