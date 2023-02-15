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16:47, 15 февраля 2023Мир

Лавров рассказал об особенностях гибридной войны против России

Лавров заявил, что санкции являются частью тотальной гибридной войны против России

Фото: Ameer Al-Mohammedawi / dpa / Globallookpress.com

Санкции являются частью тотальной гибридной войны, которая объявлена против России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на рабочей встрече с руководителями бюро иностранных СМИ, аккредитованных в России. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Дипломат рассказал об особенностях гибридной войны. «Та самая гибридная война со всеми составляющими — военной, экономической, культурной, медийной — началась задолго до нынешних событий, в чем в детской наивности признался господин [генеральный секретарь НАТО Йенс] Столтенберг, который вчера заявил, что войну они начали готовить в 2014 году, то есть когда привели к власти неонацистов, русофобов и путчистов», — пояснил министр.

Ранее Лавров упрекнул западные страны за борьбу с инакомыслием. По его словам, в настоящее время видно, что западные страны не принимают альтернативные точки зрения. «[Западные страны] вводят цензуру, зачищают свое информационное пространство от альтернативных точек зрения, борются с любыми проявлениями инакомыслия. Наши средства массмедиа пытаются "отменить", навешивая на них ярлыки Кремля», — сказал министр.

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Виктория Кондратьева
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