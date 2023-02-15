Лавров упрекнул западные страны в борьбе с инакомыслием

Министр иностранных дел Лавров: Запад зачищает свое пространство и борется с инакомыслием

В настоящее время видно, что западные страны не принимают альтернативные точки зрения и пытаются бороться с инакомыслием. В этом упрекнул Запад глава российского МИД Сергей Лавров. Трансляция со встречи глав бюро иностранных СМИ ведется на YouTube.

«[Западные страны] вводят цензуру, зачищают свое информационное пространство от альтернативных точек зрения, борются с любыми проявлениями инакомыслия. Наши средства массмедиа пытаются "отменить", навешивая на них ярлыки Кремля», — заявил он.

В качестве подтверждения своей точки зрения министр иностранных дел России привел в пример инциденты, произошедшие с изданиями RT и Sputnik. «Напомню, что RT и Sputnik попали под каток дискриминации отнюдь не в связи со специальной военной операцией. Если не ошибаюсь, еще пять-шесть лет назад Елисейский дворец отказал им в аккредитации, прямо объяснив это (…) тем, что RT и Sputnik являются не средствами массовой информации, а частью российской пропаганды», — рассказал Лавров.