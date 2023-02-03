Russia Today объявил о прекращении работы в Германии

Компания RT DE Productions объявила о прекращении работы в Германии

Компания RT DE Productions объявила о прекращении работы в Германии. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В заявлении отмечается, что немецкоязычный канал прекратит работу в Германии из-за давления властей и СМИ, которые пытались ограничить деятельность RT DE. «Мы глубоко сожалеем о репрессивных ограничениях на свободу прессы и средств массовой информации в Европейском союзе, которые заставили нас принять это решение», — говорится в сообщении.

Ранее о прекращении деятельности объявил телеканал RT France. Канал принял решение о закрытии после блокировки его счетов по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Французский банк заблокировал счета RT France 20 января.

В марте 2022 года Евросоюз запретил трансляцию и распространение контента RT. В частности, было запрещено вещание каналов RT English, RT France, RT Spanish и RT Germany. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал этот шаг мерой «борьбы с дезинформацией».