Телеканал RT France объявил о закрытии после блокировки счетов из-за санкций против РФ

Телеканал RT France объявил о своем закрытии после блокировки счетов по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Об этом сообщает на сайте телеканала.

В пресс-релизе отмечается, что правящие власти достигли своей цели после пяти лет упорной борьбы. Замораживание счетов делает невозможным работу телеканала, заявила его главный редактор Ксения Федорова.

«Под прикрытием девятого пакета санкций против России, который нацелен не на наш канал, а на нашего акционера и материнскую компанию», указано в заявлении.

Давление на RT France является прямым фактом цензуры и следствием политического решения. Телеканал напомнил, что прежде никогда не привлекался к ответственности. 123 сотрудника RT France потеряют работу.

Сложившая ситуация с телеканалом ставит под вопрос будущее независимости СМИ во Франции.

20 января сообщалось, что французский банк заблокировал счет телеканала RT France по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Как уточнялось, такое решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций Европейского союза, принятым в декабре 2022 года.

16 декабря ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В списке оказались чиновники, депутаты, сенаторы, пять российских партий, члены конституционного суда, представители силовых структур, медиаперсоны. Кроме того, санкции были расширены в отношении трех российских банков и телеканалов НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.