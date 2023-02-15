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13:34, 15 февраля 2023Мир

Лавров заявил о безвозвратном превращении Украины в антироссийский плацдарм

Лавров: Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Запад достиг точки невозврата в превращении Украины в антироссийский плацдарм. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что западные страны нацелены на «многолетнее сдерживание России», в том числе через расширение НАТО на восток. «В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что силы, принимающие решения за Украину, намерены подорвать позиции России. По его словам, существует «маниакальное стремление Киева и тех, кто им кукловодит», подорвать положение Москвы в механизме «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта. Он также добавил, что западные страны желают ослабить связи России с Гагаузией.

Помимо этого, западные союзники Украины стремятся обвинить российскую сторону во всех проблемах Молдавии и потребовать вывода миротворцев РФ, которые охраняют огромные склады боеприпасов в Колбасне.

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Виктория Кондратьева
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