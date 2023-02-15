Лавров обвинил «киевских кукловодов» в стремлении подорвать позиции России

Лавров обвинил «киевских кукловодов» в стремлении подорвать позиции РФ в механизме «5+2»

Силы, принимающие решения за Украину, намерены подорвать позиции России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

По его словам, существует «маниакальное стремление Киева и тех, кто им кукловодит», подорвать положение Москвы в механизме «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта. Он также добавил, что западные страны желают ослабить связи России с Гагаузией.

Помимо этого, западные союзники Украины стремятся обвинить российскую сторону во всех проблемах Молдавии и потребовать вывода миротворцев РФ, которые охраняют огромные склады боеприпасов в Колбасне.

Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) высказались за присутствие миротворцев до решения конфликта. Миротворческая операция стала единственным средством обеспечения мира и безопасности в регионе, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.

