Лавров обвинил «киевских кукловодов» в стремлении подорвать позиции России
Силы, принимающие решения за Украину, намерены подорвать позиции России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
По его словам, существует «маниакальное стремление Киева и тех, кто им кукловодит», подорвать положение Москвы в механизме «5+2» по урегулированию приднестровского конфликта. Он также добавил, что западные страны желают ослабить связи России с Гагаузией.
Помимо этого, западные союзники Украины стремятся обвинить российскую сторону во всех проблемах Молдавии и потребовать вывода миротворцев РФ, которые охраняют огромные склады боеприпасов в Колбасне.
Ранее в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) высказались за присутствие миротворцев до решения конфликта. Миротворческая операция стала единственным средством обеспечения мира и безопасности в регионе, заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией Олег Беляков.