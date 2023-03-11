В России назвали лишением собственной защиты передачу Западом Киеву ЗРК Patriot

Академик Бартош: западные страны лишают себя защиты, отправляя Украине ЗРК Patriot

Член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош в разговоре с Ura.ru рассказал о необходимости западных стран передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и назвал это лишением собственной защиты.

«Patriot не так много в США и у союзников. Поэтому они снимают эти комплексы с дежурства на своих объектах и направляют на Украину. Это такой каннибализм своеобразный, когда снимается часть с одного объекта и отправляется на другой», — заявил он.

Эксперт уточнил, что основной задачей таких комплексов, которые передали Киеву, станет защита президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что ЗРК будут размещаться таким образом, чтобы обеспечивать защиту командных пунктов, правительственной резиденции, а также, вероятно, аэродромов, на которые Украине могут начать в будущем поставлять самолеты.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) России по вопросам противовоздушной обороны (ПВО), генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал, что российские войска не смогут быстро «пощелкать» ЗРК Patriot, поставленные Украине западными странами.