Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:34, 11 марта 2023Россия

В России назвали лишением собственной защиты передачу Западом Киеву ЗРК Patriot

Академик Бартош: западные страны лишают себя защиты, отправляя Украине ЗРК Patriot

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош в разговоре с Ura.ru рассказал о необходимости западных стран передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и назвал это лишением собственной защиты.

«Patriot не так много в США и у союзников. Поэтому они снимают эти комплексы с дежурства на своих объектах и направляют на Украину. Это такой каннибализм своеобразный, когда снимается часть с одного объекта и отправляется на другой», — заявил он.

Эксперт уточнил, что основной задачей таких комплексов, которые передали Киеву, станет защита президента Украины Владимира Зеленского. Он отметил, что ЗРК будут размещаться таким образом, чтобы обеспечивать защиту командных пунктов, правительственной резиденции, а также, вероятно, аэродромов, на которые Украине могут начать в будущем поставлять самолеты.

Ранее бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) России по вопросам противовоздушной обороны (ПВО), генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал, что российские войска не смогут быстро «пощелкать» ЗРК Patriot, поставленные Украине западными странами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нахождении танкера Греции у мест взрывов на «Северных потоках»
В Подмосковье во время пожара обрушилась кровля цеха по производству пластика
В России назвали лишением собственной защиты передачу Западом Киеву ЗРК Patriot
Бывший дипломат назвал последствия победы России на Украине для Японии
Зеленский поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию
Белый дом одобрил крупный нефтяной проект на Аляске
США и ЕС заявили о работе над соглашением о полезных ископаемых
Зеленский ввел санкции против «Спортлото» и букмекерских контор
В США одобрили визу призвавшему уничтожить город в Палестине министру Израиля
Пушков заявил о стене разногласий между США и Китаем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.