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18:53, 10 марта 2023Наука и техника

В России заявили о невозможности быстро «пощелкать» ЗРК Patriot на Украине

Генерал-лейтенант Бижев: войска России не смогут быстро «пощелкать» ЗРК Patriot на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российские войска не смогут быстро «пощелкать» зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, поставленные Украине западными странами. Заявление бывшего заместителя главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) России по вопросам противовоздушной обороны (ПВО), генерал-лейтенанта Айтеча Бижева приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Специалист назвал Patriot серьезным комплексом средней дальности, способным прикрыть группировку войск или город наподобие Запорожья, в котором проживает до полумиллиона человек. «Комплекс не самый современный, но задачи выполняет эффективно. При этом пощелкать Patriot так просто не удастся», — сказал эксперт.

По его оценке, для сохранения Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать все известные виды маскировки. «Будут ставить ложные ЗРК, резиновые. Также ставится дублер передатчика помех, который на этой частоте работает, чтобы показывать, что комплекс работает», — допустил Бижев.

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В марте со ссылкой на источники газета Financial Times сообщила, что Киев уже получил одну из двух западных систем ПВО Patriot, ранее обещанных США и Германией, но ВСУ еще не начали эксплуатировать эту пусковую установку.

В феврале руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал, что российская система «Витязь» будет дешевле, чем американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

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Иван Потапов
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