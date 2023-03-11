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13:06, 11 марта 2023Бывший СССР

На Украине назвали ракетные удары России очень сильным сигналом

Советник Зеленского Роднянский назвал ракетные удары РФ по Украине сильным сигналом

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский назвал ракетные удары РФ очень сильным сигналом для украинцев. Об этом сообщает CNN.

«Они посылают очень сильный сигнал всем в Украине и, возможно, некоторым нашим беженцам за пределами Украины, что жизнь очень далека от нормализации, несмотря на то, что в последние недели было потише», — заявил Роднянский.

Ранее CNN со ссылкой на слова старшего научного сотрудника британского Королевского института объединенных служб по исследованиям в области обороны и безопасности Джастина Бронка отметили, что Россия увеличила временной промежуток между ракетными атаками, но повысила эффективность каждой. Уточнялось, что РФ начала использовать большее количество воздушных средств поражения, что затрудняет их перехват системой ПВО Украины.

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Нина Ташевская
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