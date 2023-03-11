Стало известно о поисках лодки из дела о взрывах на «Северных потоках» в Дании

В Дании заявили о поиске лодки, которая может быть причастна к подрыву «Северных потоков»

Полиция Дании в декабре 2022 года после взрывов на «Северных потоках» обратилась к властям острова Кристиансе в поисках лодки, пришвартованной к острову в сентябре — в том месяце, когда на газопроводах произошло ЧП. Об этом сообщил смотритель острова Сорен Тийм Андерсен, пишет РБК.

По его словам, правоохранители с помощью поста на его странице в социальной сети получили информацию об обстановке на Кристиансе в сентябре от местных жителей.

«Полиция спрашивала местных жителей, есть ли у них фото или видео из гавани в дни с 16 по 18 сентября. Полиция посетила остров 18 января, тогда мы просмотрели информацию в портовой системе, и они посетили некоторых местных жителей, которые ответили на пост в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)», — сообщил Андерсен.

7 марта обозреватели The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей американской администрации написали, что разведка США считает, что за диверсией на «Северных потоках» стоят поддерживаемые Украиной силы. По данным Вашингтона, исполнителями операции были граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам. Собранный массив информации и доказательств «может стать первой существенной зацепкой» в деле о расследовании диверсии, отметили авторы статьи.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу: «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2». Это привело к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.

