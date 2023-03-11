Мужчина застрял на дороге в Долину Смерти и неделю питался снегом с круассанами

People: Житель США на неделю застрял в погребенной под снегом машине и выжил

Пожилой житель США из штата Калифорния на неделю застрял в занесенной метелью машине на дороге в Долину Смерти и неделю питался снегом и круассанами, чтобы выжить. Об этом сообщает People.

81-летний Джерри Алан Джурет пропал 24 февраля. Последнее, что было известно об американце — он собирался поехать из калифорнийского населенного пункта Биг-Пайн в город Гарднервилл, штат Невада. Расстояние между ними составляет около 270 километров.

2 марта пилоты патрульного вертолета заметили его погребенный под снегом автомобиль Ford Escape на трассе, ведущей в Долину Смерти. «Когда полицейские подлетели поближе, мужчина опустил стекло и начал махать рукой из машины», — рассказали в полиции.

Оказалось, что Джурет попал в снежную бурю и застрял. Все это время американец выживал, питаясь снегом и круассанами. Мужчину доставили в больницу, откуда выписали в тот же день. «Я считаю, что это чудо. Он был так счастлив, что его наконец спасли, и улыбался всю дорогу до аэропорта», — заявил брат спасенного.

Ранее сообщалось, что две жительницы американского города Вискассет, штат Мэн, заблудились по дороге в боулинг, пять дней провели в занесенной снегом машине и выжили. Пытаясь добраться до торгового центра, который находится в часе езды от их города, они по ошибке свернули в штат Массачусетс.