Две заблудившиеся женщины пять дней провели в занесенном снегом джипе и выжили

Daily Mail: две женщины заблудились и пять дней выживали в занесенной снегом машине

Две жительницы американского города Вискассет, штат Мэн, заблудились по дороге в боулинг, пять дней провели в занесенной снегом машине и выжили. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя Кимберли Пушард и 50-летняя Анджела Басселл, имеющие интеллектуальные нарушения, ехали в торговый центр в город Саут-Портленд, чтобы поиграть в боулинг. Пытаясь добраться до торгового центра, который находится в часе езды от их города, они по ошибке свернули в штат Массачусетс.

Женщины заблудились и много раз останавливались, чтобы позвонить родственникам и спросить у полиции, как добраться до дома, но так и не сумели найти правильный путь. Ночью родственники американок заявили в полицию об их исчезновении. Телефон Пушард в последний раз регистрировался в сети в полночь рядом с городом Кандия, штат Нью-Гэмпшир. В ходе поисков полиция установила, что в последний раз женщин видели в 500 километрах в Спрингфилде, штат Мэн. Они остановились там, чтобы заправить джип, а затем поехали дальше в надежде найти дорогу домой. Полиция организовала поиски с воздуха, но никого не обнаружила.

В какой-то момент Пушард и Басселл оказались рядом с озером Никатус, где съехали с дороги по старым следам от снегохода. Десять минут спустя они застряли в снегу, где оставались до тех пор, пока их не спасли спустя пять дней. Все это время они выживали при морозах, температура опускалась до -15 градусов по Цельсию, и грелись в машине до тех пор, пока не закончилось топливо.

Американок нашел егерь Брэд Ричард. Он не планировал проходить там, где оказалась машина с женщинами, и назвал находку чистой удачей. Мужчина увидел на снегу следы автомобиля и решил проверить, что это за машина. Он нашел Jeep красного цвета, который был покрыт снегом. Человеческих следов рядом с машиной не было.

Егерь приготовился к худшему и постучал в дверь. Через несколько секунд дверь открыли две женщины. Он дал им поесть и сказал, что должен уйти, чтобы позвать других людей на помощь. «Хорошо, поторопитесь, пожалуйста», — спокойно ответила Пушард.

Басселл получила обморожение. Ей оказали помощь в больнице, после чего отпустили. У Пушард оказалось несколько шрамов и растяжений. Она провела в больнице ночь.

«Если бы топливо закончилось в первый же день, все могло бы быть по-другому», — подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния нашли пропавшую женщину, которая провела в засыпанном снегом автомобиле несколько дней. Автомобиль был погребен под снегом на расстоянии примерно 140 метров от дороги, идущей через горы на севере штата.