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16:43, 11 марта 2023Бывший СССР

Шансы возобновления поставок Украине гумпомощи железными дорогами ФРГ оценили

Политолог Бышок: железные дороги ФРГ найдут спонсора для новых поставок Киеву гумпомощи

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сможет найти спонсора, чтобы возобновить бесплатные поставки гуманитарной помощи Киеву, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он оценил, как прекращение перевозок таких грузов отразится на поддержке Украины союзниками.

«Никак не скажется. Здесь речь идет о том, кто финансирует проект — немецкое государство, Евросоюз или какие-то частные организации. Речь идет о смене того, кто дает деньги, снятии определенной нагрузки с бюджета ФРГ и нахождение той структуры или государства, которые будут финансировать. Помощь Украине, — это общеевропейская и общезападная задача. Понятно, что внутри этой задачи можно по-разному распределять расходы. Они будут продолжать поддерживать [Украину], в том числе и гуманитарным образом», — сказал он.

Транспортировка любых товаров в современном мире — одна из самых дешевых статей расходов

Станислав Бышоккандидат политических наук

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с начала года перестал бесплатно доставлять гуманитарные грузы Украине из-за проблем с финансированием, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, компания уведомляла об этом власти ФРГ, однако те отказались оплачивать услуги. При этом немецкое министерство транспорта обсуждает форму и объем поддержки, чтобы возобновить перевозки.

С начала военных действий в 2022 году Deutsche Bahn доставила на территорию Украины 1300 контейнеров с гуманитарной помощью, в том числе с продуктами питания, системами очистки воды, генераторами, инвалидными колясками, средствами гигиены и другими вещами. Сумма расходов на транспортировку составила около пяти миллионов евро.

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Варвара Кошечкина
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