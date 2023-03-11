Шансы возобновления поставок Украине гумпомощи железными дорогами ФРГ оценили
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сможет найти спонсора, чтобы возобновить бесплатные поставки гуманитарной помощи Киеву, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. В беседе с «Лентой.ру» он оценил, как прекращение перевозок таких грузов отразится на поддержке Украины союзниками.
«Никак не скажется. Здесь речь идет о том, кто финансирует проект — немецкое государство, Евросоюз или какие-то частные организации. Речь идет о смене того, кто дает деньги, снятии определенной нагрузки с бюджета ФРГ и нахождение той структуры или государства, которые будут финансировать. Помощь Украине, — это общеевропейская и общезападная задача. Понятно, что внутри этой задачи можно по-разному распределять расходы. Они будут продолжать поддерживать [Украину], в том числе и гуманитарным образом», — сказал он.
Транспортировка любых товаров в современном мире — одна из самых дешевых статей расходов
Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с начала года перестал бесплатно доставлять гуманитарные грузы Украине из-за проблем с финансированием, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.
По данным издания, компания уведомляла об этом власти ФРГ, однако те отказались оплачивать услуги. При этом немецкое министерство транспорта обсуждает форму и объем поддержки, чтобы возобновить перевозки.
С начала военных действий в 2022 году Deutsche Bahn доставила на территорию Украины 1300 контейнеров с гуманитарной помощью, в том числе с продуктами питания, системами очистки воды, генераторами, инвалидными колясками, средствами гигиены и другими вещами. Сумма расходов на транспортировку составила около пяти миллионов евро.