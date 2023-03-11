США и ЕС договорились пресекать использование разработок соперниками

США и ЕС договорились препятствовать применению их разработок соперниками в военных целях

США и Европейский союз (ЕС) планируют совместно принимать меры по пресечению использования их технологических разработок для наращивания военного и разведывательного потенциала государств-соперников. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

Стороны договорились нарастить сотрудничество с целью предотвращения утечек засекреченных новых технологических разработок и другой продукции двойного назначения. Особенно эксперты будут следить за тем, чтобы такие товары не попадали в страны, вызывающие беспокойство.

Стороны заявили о необходимости обновления механизмов контроля, касающихся экспорта, поступающих инвестиций и научного сотрудничества, а также являющихся жизненно важными инструментами. «У нас есть общая заинтересованность в том, чтобы капитал, опыт и знания наших компаний не использовались для технологических разработок, содействующих наращиванию военного и разведывательного потенциала наших стратегических соперников, в том числе путем заграничных инвестиций», — подчеркивается в заявлении.

Ранее США и ЕС заявили о необходимости пресечь обход санкций против России. Стороны напомнили, что против Москвы были введены «беспрецедентные скоординированные и эффективные санкции».

