«Звезда» показала видео уничтожения британского ЗРК Stormer боеприпасом «Ланцет» в ДНР

Кадры уничтожения британского зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» под Донецком опубликовал Telegram-канал «Звезда».

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), видно установку, стоящую в поле вблизи от лесопосадки. Вскоре в видео появляется «Ланцет», который поражает Stormer HVM прямым попаданием.

Ранее появилось видео разбитой колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась покинуть Артемовск (украинское название Бахмут).