Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 11 марта 2023Бывший СССР

Уничтожение британского ЗРК боеприпасом «Ланцет» попало на видео

«Звезда» показала видео уничтожения британского ЗРК Stormer боеприпасом «Ланцет» в ДНР

Кадры уничтожения британского зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» под Донецком опубликовал Telegram-канал «Звезда».

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), видно установку, стоящую в поле вблизи от лесопосадки. Вскоре в видео появляется «Ланцет», который поражает Stormer HVM прямым попаданием.

Ранее появилось видео разбитой колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась покинуть Артемовск (украинское название Бахмут).

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Бывший разведчик США назвал сроки поражения Украины
В МИД оценили идею Украины о переименовании России в Московию
Уничтожение британского ЗРК боеприпасом «Ланцет» попало на видео
Вильфанд предупредил об особенности потепления в Москве
В Европарламенте указали на попытку США рассорить Европу и Китай
В Дагестане пройдет всероссийский забег по пересеченной местности
В подмосковную мечеть нагрянул ОМОН
Брат Нурмагомедова защитил титул чемпиона Bellator
Стало известно о поисках лодки из дела о взрывах на «Северных потоках» в Дании
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о штурме южной части Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.