Пакистан предложил передать Киеву купленные более 20 лет назад у Украины танки

Firstpost: Пакистан предложил передать Украине купленные у нее более 20 лет назад танки

Власти Пакистана предложили передать Украине танки Т-80УД, которые Киев им продал более 20 лет назад — в конце 1990-х. Об этом пишет индийское издание Firstpost.

«Пакистан предложил передать Украине 44 танка Т-80УД в обмен на финансовую поддержку Запада. Пакистан закупил эти танки у Украины в период с 1997 по 1999 год», – сказал собеседник издания.

В публикации отмечается, что Пакистан в своих интересах использует обе стороны российско-украинского конфликта. В частности, Украина применяет пакистанские артиллерийские снаряды калибром 122 миллиметра, в то время как Исламабад закупает крупные партии пшеницы из России.

Ранее сообщалось, что Европейский союз нашел способ поставить Украине боеприпасы быстрее. Согласно инициативе, страны Евросоюза должны будут в ближайшее время передать Киеву все, что у них есть, а заказы на новые снаряды сделать до начала мая 2023 года.