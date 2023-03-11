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13:23, 11 марта 2023Мир

Евросоюз решил передать все свои боеприпасы Украине

В Евросоюзе решили передать все свои боеприпасы Украине, а заказы на новые сделать до мая

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Европейский союз (ЕС) нашел способ поставить Украине боеприпасы быстрее, план уже готовится к утверждению, пишет Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

Согласно инициативе, страны Евросоюза должны будут в ближайшее время передать Киеву все, что у них есть, а заказы на новые снаряды сделать до начала мая 2023 года.

В Брюсселе считают, что крупные заказы на боеприпасы снизят цену на них и ускорят доставку. Однако еврочиновники осознают, что военной промышленности потребуются меры поддержки.

Ранее австрийское издание Exxpress со ссылкой на исследование института INSA сообщило, что подавляющее большинство граждан Австрии выступили против вступления страны в НАТО. И число таковых увеличилось после начала российской спецоперации.

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Алевтина Запольская
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