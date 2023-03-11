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12:02, 11 марта 2023Мир

В Австрии 84 процента жителей выступили против вступления страны в НАТО

Exxpress: процент противников вступления в НАТО среди граждан Австрии вырос в 2022 году

Фото: Yves Herman / Reuters

Подавляющее большинство граждан Австрии выступили против вступления страны в НАТО, сообщает австрийское издание Exxpress со ссылкой на исследование института INSA. Опрос проводился в период с 6 по 9 марта 2023 года.

Согласно исследованию, 84 процента австрийцев выступают за нейтралитет и лишь 7 процентов хотели бы видеть страну членом Североатлантического альянса. Остальные же опрошенные заняли индифферентную позицию или отказались отвечать.

Издание также отмечает, что процент сторонников неприсоединения к НАТО вырос после начала боевых действий на Украине. В мае 2022 года за вступление страны в НАТО выступало 19 процентов опрошенных, а против — 71 процент.

Ранее австрийский оппозиционный политик Эрвин Ангегер призвал правительство Австрии провести национальный референдум по вопросу поддержки населением режима антироссийских санкций. Он потребовал от Евросоюза отменить ограничения против Москвы, так как они «с треском провалились».

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Алевтина Запольская
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