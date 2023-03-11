Школьного тренера арестовали за секс с несовершеннолетним бойфрендом дочери

Daily Mail: в США школьного тренера арестовали за секс с 16-летним бойфрендом дочери

Жительницу штата Оклахома, США, арестовали за секс с несовершеннолетним бойфрендом ее дочери. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, речь идет о 45-ллетней Дженнифер Хоукинс, которая работала тренером по чирлидингу в одной из местных школ.

О связи, которая продолжалась с 2017-го по 2022 год, стало известно из письма, которое молодой человек недавно направил из реабилитационного центра и в котором изложил обвинения против Хоукинс. По его словам, женщина неоднократно принуждала его к сексуальным взаимодейтствиям и насиловала — не менее 300 раз.

Потерпевший также пожаловался, что Хоукинс постоянно пыталась его контролировать, ограничивала его общение с другими людьми и прибегала к манипуляциям.

После того, как о произошедшем стало известно, Хоукинс уволили. В настоящее время ей предъявлены обвинения в изнасиловании второй степени и домогательствах.

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