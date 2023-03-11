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10:51, 11 марта 2023Бывший СССР

Российские артиллеристы ударили по стоянке техники ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы ударили по скоплению ВСУ под Херсоном и уничтожили гаубицу М777
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Антоновка под Херсоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

В результате удара восемь единиц автомобильной техники вывели из строя, 18 украинских военных погибли, еще 10 были ранены.

Также артиллерийский удар нанесли по району Благовещенского под Херсоном, где уничтожили гаубицу американского производства М777.

Ранее появились кадры уничтожения британского зенитно-ракетного комплекса Stormer HVM российским барражирующим боеприпасом «Ланцет» под Донецком.

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Алевтина Запольская
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