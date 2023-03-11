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14:42, 11 марта 2023Россия

Российская армия нанесла артиллерийский и авиационный удар по ВСУ под Харьковом

Минобороны РФ: артиллерия и авиация уничтожили до 50 солдат ВСУ под Харьковом и в ЛНР

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Артиллерия и авиация России поразили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, в районе населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики (ЛНР), сообщили в российском Министерстве обороны.

«Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика"», — сообщили в ведомстве.

Ранее в сети появились кадры камеры от первого лица, которая запечатлела, как в солдата ВСУ попадает пулю в ходе боя под Кременной.

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Алевтина Запольская
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