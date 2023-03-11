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12:39, 11 марта 2023Бывший СССР

Боец ВСУ снял на видео попадание в него пули

«Русская Весна»: украинский военный снял на видео, как в него попала пуля у Кременной

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял на видео момент попадания в него пули в боях у Кременной. Кадры публикует Telegram-канал «Русская Весна».

На видео видна перестрелка, украинский военный кричит, чтобы его противник вышел из укрытия, а взамен того оставят в живых и «не будут бить». В какой-то момент он падает на землю, в камеру попадает пуля.

Ранее Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев перебросил под Кременную порядка 100 неподготовленных мобилизованных ВСУ. При этом, по словам Марочко, мобилизованным говорили, что их везут на полигон для обучения.

10 марта бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что российские военные смогли отразить атаку ВСУ в районе города Кременной. Он отметил, что у противника не хватило сил для того, чтобы прорвать оборону российских сил, в связи с чем они подтянули подкрепления, которые были уничтожены.

Алина Гончарова
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