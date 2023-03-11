Опубликовано видео следственного эксперимента с убийцей школьницы в Подмосковье

Зарезавший свою бывшую девушку 18-летний москвич рассказал следователям подробности

Зарезавший свою бывшую девушку москвич вместе со следователями прибыл на место убийства и рассказал подробности произошедшего. Видео следственного эксперимента опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах 18-летний парень находится возле дома погибшей в подмосковном Подольске вместе с оперативниками. Он объяснил, как именно попал в дом к школьнице и перерезал ей горло после очередного отказа на предложение вернуться к нему.

Об инциденте стало известно ранее 11 марта. По имеющимся данным, молодой человек пришел в гости к девятикласснице, с которой ранее состоял в отношениях. Они поссорились, и москвич несколько раз ударил ее ножом. В итоге девочка скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.