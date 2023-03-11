Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:26, 11 марта 2023Силовые структуры

Опубликовано видео следственного эксперимента с убийцей школьницы в Подмосковье

Зарезавший свою бывшую девушку 18-летний москвич рассказал следователям подробности

Зарезавший свою бывшую девушку москвич вместе со следователями прибыл на место убийства и рассказал подробности произошедшего. Видео следственного эксперимента опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах 18-летний парень находится возле дома погибшей в подмосковном Подольске вместе с оперативниками. Он объяснил, как именно попал в дом к школьнице и перерезал ей горло после очередного отказа на предложение вернуться к нему.

Об инциденте стало известно ранее 11 марта. По имеющимся данным, молодой человек пришел в гости к девятикласснице, с которой ранее состоял в отношениях. Они поссорились, и москвич несколько раз ударил ее ножом. В итоге девочка скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Главком Сухопутных войск ВСУ объяснил оборону Артемовска
Опубликовано видео следственного эксперимента с убийцей школьницы в Подмосковье
Раскрыт способ улучшить состояние волос
Начальник миграционного отделения УВД Москвы выстрелил себе в голову
На акции протеста в Париже произошли столкновения с полицией
В Киеве отменили отключения электроэнергии
Американский военный посмотрел видео из Крыма и обратился к Украине
В Германии назвали число уехавших на Украину немецких экстремистов
Эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью корью в России
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.