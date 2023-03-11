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07:44, 11 марта 2023Путешествия

Туристы пожаловались на слишком опасные тротуары во Вьетнаме

VnExpress: туристы жалуются на опасные тротуары во Вьетнаме, по ним ездят авто и мотоциклы

Фото: Unsplash.com

Туристы пожаловались на слишком опасные тротуары во вьетнамском Ханое: они заполнены машинами и мотоциклами, которые иногда ездят между гуляющими, пишет газета VnExpress.

Иностранцы рассказали, что вынуждены спасаться от столкновений и выходить на проезжую часть. Они подчеркнули, что тротуар должен быть только для пешеходов и призвали городские власти навести порядок.

«Ханой — красивый город с богатой историей и древними архитектурными произведениями. Однако беспорядок на тротуарах влияет на туристический имидж города», — отметил российский турист Дмитрий.

Администрация города пообещала в течение месяца разобраться с проблемой и навести порядок в прогулочных зонах, в том числе будут убраны препятствия, такие как рекламные щиты и навесы, которые занимают улицы и тротуары.

Ранее стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами: Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

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Марина Совина
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