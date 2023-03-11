Российский школьник впал в кому после падения футбольных ворот

В Саратовской области мальчик получил ушиб мозга после падения футбольных ворот

В Энгельсском районе Саратовской области на девятилетнего мальчика упали футбольные ворота, в результате чего он впал в кому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина.

По его словам, инцидент произошел на спортивной площадке в селе Титоренко. Российский школьник получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге две одноклассницы распивали некачественный алкоголь, в результате чего одна из девочек впала в кому. Семья пострадавшей на учете не стоит.