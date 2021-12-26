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Российская школьница впала в кому после отравления алкоголем

14-летняя школьница из Шушар выпила алкоголь с одноклассницей и впала в кому

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге две одноклассницы распивали некачественный алкоголь, в результате чего одна из девочек впала в кому. Об этом стало известно KP.RU.

Уточняется, что инцидент произошел в муниципальном образовании Шушары. 14-летнюю россиянку с отравлением доставили в детскую клиническую больницу, она находилась в тяжелом состоянии. О состоянии второй школьницы ничего не сообщалось.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, семья пострадавшей на учете не стоит. Сейчас выясняются детали произошедшего.

Ранее в Перми пятеро россиян умерли после употребления алкоголя, трое из них были членами одной семьи. После употребления спиртного один россиянин умер в квартире, а его супругу и дочь доставили в больницу, где они впоследствии скончались. Помимо этого, умерли двое соседей семьи — алкоголь им принесла дочь погибших.

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Варвара Кошечкина
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