Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:04, 12 марта 2023Мир

В Китае сменили министра обороны

В Китае новым министром обороны стал генерал Ли Шанфу

Фото: Greg Baker / Reuters

Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) утвердило министром обороны Ли Шанфу. Об этом сообщает РИА Новости.

Он сменил на этом посту генерал-полковника Вэй Фэнхэ, возглавлявшего Народно-освободительную армию Китая с 2018 года.

Ранее 65-летний генерал возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. На этой должности в 2018 году он попал под санкции США за сотрудничество с Россией, в частности, из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Корабль Crew Dragon с россиянкой на борту вернулся на Землю
Захарова прокомментировала применение водометов против экоактивистов в Гааге
Фитнес-тренер развеяла мифы о кардиотренировках для похудения
В Китае сменили министра обороны
В Совфеде заметили усмешку ведущего Fox News над версиями США о диверсии на СП
Бывший глава Европарламента назвал помехи для вступления Украины в ЕС
Версию о причастности США к подрыву «Северных потоков» назвали неудобной для ФРГ
Ким Чен Ын задумал привлечь армию для развития деревни
Петр Ян проиграл бой грузинскому бойцу UFC
Американский политик обвинил США в стремлении удержать мировое господство
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.