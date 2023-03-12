В Китае сменили министра обороны

В Китае новым министром обороны стал генерал Ли Шанфу

Всекитайское собрание народных представителей (высший законодательный орган КНР) утвердило министром обороны Ли Шанфу. Об этом сообщает РИА Новости.

Он сменил на этом посту генерал-полковника Вэй Фэнхэ, возглавлявшего Народно-освободительную армию Китая с 2018 года.

Ранее 65-летний генерал возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. На этой должности в 2018 году он попал под санкции США за сотрудничество с Россией, в частности, из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.