Следователи сообщили о непричастности сына депутата Иванюженкова к убийству

Сын депутата Госдумы не участвовал в конфликте с погибшим в подмосковном кафе россиянином

Следователи сообщили о непричастности сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — Артема к убийству в Подмосковье 23-летнего россиянина. Об этом в воскресенье,12 марта, со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольгу Врадий сообщает ТАСС.

По данным следствия, информация о задержании Артема Иванюженкова по делу об убийстве не соответствует действительности. Молодой человек не участвовал в конфликте, стоившем жизни погибшему. В настоящее время Артем Иванюженков, являющийся хоккеистом, находится на сборах.

«Среди участников инцидента хоккеистов нет», — заявила Ольга Врадий.

Ранее 12 марта Telegram-канал «112» сообщил, что сына депутата Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве 23-летнего россиянина.

Позже появилась информация, что Артема Иванюженкова доставили в отдел, где допросили наряду с другими участниками вечеринки в подмосковном кафе, которая закончилась смертельным ножевым ранением для 23-летнего россиянина.