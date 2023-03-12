Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:22, 12 марта 2023Силовые структуры

Следователи сообщили о непричастности сына депутата Иванюженкова к убийству

Сын депутата Госдумы не участвовал в конфликте с погибшим в подмосковном кафе россиянином

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следователи сообщили о непричастности сына депутата Госдумы Бориса ИванюженковаАртема к убийству в Подмосковье 23-летнего россиянина. Об этом в воскресенье,12 марта, со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольгу Врадий сообщает ТАСС.

По данным следствия, информация о задержании Артема Иванюженкова по делу об убийстве не соответствует действительности. Молодой человек не участвовал в конфликте, стоившем жизни погибшему. В настоящее время Артем Иванюженков, являющийся хоккеистом, находится на сборах.

«Среди участников инцидента хоккеистов нет», — заявила Ольга Врадий.

Ранее 12 марта Telegram-канал «112» сообщил, что сына депутата Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве 23-летнего россиянина.

Позже появилась информация, что Артема Иванюженкова доставили в отдел, где допросили наряду с другими участниками вечеринки в подмосковном кафе, которая закончилась смертельным ножевым ранением для 23-летнего россиянина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об уничтожении 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российского ученого заподозрили в серии убийств 20-летней давности
Минобороны отчиталось о ходе боев на двух направлениях
Минобороны заявило об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ
Из британских тюрем уволили 31 сотрудницу за отношения с заключенными
Россиянина ранили во время стрельбы на городской площади
В Кишиневе произошли столкновения полиции с протестующей оппозицией
Российские войска уничтожили более 220 солдат ВСУ на донецком направлении
В Минобороны заявили об уничтожении пяти украинских ДРГ на купянском направлении
Доктор Мясников заявил о важности перемены принципов питания с возрастом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.