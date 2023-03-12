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13:40, 12 марта 2023Силовые структуры

Следователи сообщили о доставленном в отдел сыне российского депутата

Сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова доставили в отдел по делу об убийстве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова — хоккеиста Артема доставили в следственный отдел. Об этом в воскресенье, 12 марта, со ссылкой на подмосковное управление следственного комитета России (СКР) сообщает ТАСС.

По данным следствия, его допрашивают наряду с другими участниками вечеринки в подмосковном кафе, которая закончилась смертельным ножевым ранением для 23-летнего россиянина. СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Следователи выясняют, кто именно нанес погибшему смертельный удар.

Погибшим оказался 23-летний уроженец Пензенской области, который не был знаком с хоккеистом — они впервые встретились к гриль-баре, куда каждый пришел со своей компанией.

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Владимир Седов
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