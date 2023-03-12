Раскрыта личность убитого в ходе конфликта с сыном депутата Госдумы

«112»: в конфликте с сыном депутата Госдумы Иванюженковым убит уроженец Пензенской области

Погибшим в ходе конфликта с сыном депутата Госдумы, хоккеистом Артемом Иванюженковым, оказался 23-летний уроженец Пензенской области. Об этом сообщает «112» со ссылкой на источник.

Уточняется, что погибший не был знаком с хоккеистом — они впервые встретились к гриль-баре, куда каждый пришел со своей компанией. По словам собеседника издания, уроженец Пензенской области в ходе драки получил удар ножом в сердце.

Ранее сообщалось, что Иванюженков был задержан по подозрению в убийстве 23-летнего россиянина. Отмечалось, что подозреваемый находится на допросе, следователи выясняют мотив преступления.

Пресс-секретарь хоккейного клуба «Сочи», в котором играет Иванюженков, заявил, что не в курсе произошедшего. По его словам, в последний раз он видел спортсмена 26 февраля.