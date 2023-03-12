Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:45, 12 марта 2023Силовые структуры

Раскрыта личность убитого в ходе конфликта с сыном депутата Госдумы

«112»: в конфликте с сыном депутата Госдумы Иванюженковым убит уроженец Пензенской области

Погибшим в ходе конфликта с сыном депутата Госдумы, хоккеистом Артемом Иванюженковым, оказался 23-летний уроженец Пензенской области. Об этом сообщает «112» со ссылкой на источник.

Уточняется, что погибший не был знаком с хоккеистом — они впервые встретились к гриль-баре, куда каждый пришел со своей компанией. По словам собеседника издания, уроженец Пензенской области в ходе драки получил удар ножом в сердце.

Ранее сообщалось, что Иванюженков был задержан по подозрению в убийстве 23-летнего россиянина. Отмечалось, что подозреваемый находится на допросе, следователи выясняют мотив преступления.

Пресс-секретарь хоккейного клуба «Сочи», в котором играет Иванюженков, заявил, что не в курсе произошедшего. По его словам, в последний раз он видел спортсмена 26 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Названы преимущества России в конфликте на Украине
В Совфеде отреагировали на визит президента Грузии в США
Полковник ДНР заявил о практическом освобождении города Красногоровка
Раскрыта личность убитого в ходе конфликта с сыном депутата Госдумы
Молдавская полиция попыталась остановить направляющихся на протесты людей
Американский миллиардер предупредил о последствиях банкротства Silicon Valley
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о применении ВСУ дронов-камикадзе в Артемовске
Сына депутата Госдумы заподозрили в убийстве
На Украине заявили о планах увеличить военные расходы
Российский танк уничтожил украинский наблюдательный пункт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.