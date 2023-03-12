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12:23, 12 марта 2023Силовые структуры

Сына депутата Госдумы заподозрили в убийстве

Сына депутата Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве 23-летнего россиянина

Сына депутата Госдумы задержали по подозрению в убийстве. Об этом в воскресение, 12 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, речь идет о сыне депутата Бориса ИванюженковаАртеме, жертвой которого, как полагают силовики, стал 23-летний россиянин. Подозреваемый находится на допросе, следователи выясняют мотив преступления.

Артем Иванюженков является хоккеистом «Сочи», руководитель пресс-службы клуба Владимир Самохин заявил, что не слышал о произошедшем, а у игроков сейчас выходной, так как команда не вошла в плей-офф.

27 октября сообщалось, что на Урале суд вынес приговор экс-депутату Виноградову и его сыну за создание банды в 90-е.

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Владимир Седов
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