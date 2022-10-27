Бывшего российского депутата и его сына осудили за бандитизм

На Урале суд вынес приговор экс-депутату Виноградову и его сыну за создание банды в 90-е

Свердловский облсуд вынес приговор бывшему депутату Артемовской гордумы Геннадию Виноградову и его сыну Роману, которые в 90-х годах создали банду и совершали разбойные нападения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Виноградов-старший осужден на 15 лет колонии строгого режима, его сын получил 11 лет заключения за серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за убийства.

18 октября сообщалось, что коллегия присяжных вынесла им обвинительный вердикт. Виноградов-старший признан виновным в бандитизме. В 1992 году он организовал преступную группировку, которая совершила вооруженное нападение на четырех мужчин в 1994 году на территории Красногвардейского водохранилища. Двое из них погибли, двое получили телесные повреждения.

Также присяжные признали экс-депутата виновным в незаконном обороте оружия, мошенничестве в сфере страхования и склонении к даче ложных показаний.

Его сын Роман, по мнению присяжных, не участвовал в злодеяниях банды, однако он совершил убийство бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году и виновен в незаконном обороте оружия.

Недоказанным присяжные посчитали их причастность к покушению на редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году.

Всего отцу и сыну вменялось 11 преступных эпизодов. Они были задержаны в мае 2021 года.