Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:21, 27 октября 2022Силовые структуры

Бывшего российского депутата и его сына осудили за бандитизм

На Урале суд вынес приговор экс-депутату Виноградову и его сыну за создание банды в 90-е

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Свердловский облсуд вынес приговор бывшему депутату Артемовской гордумы Геннадию Виноградову и его сыну Роману, которые в 90-х годах создали банду и совершали разбойные нападения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Виноградов-старший осужден на 15 лет колонии строгого режима, его сын получил 11 лет заключения за серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за убийства.

18 октября сообщалось, что коллегия присяжных вынесла им обвинительный вердикт. Виноградов-старший признан виновным в бандитизме. В 1992 году он организовал преступную группировку, которая совершила вооруженное нападение на четырех мужчин в 1994 году на территории Красногвардейского водохранилища. Двое из них погибли, двое получили телесные повреждения.

Также присяжные признали экс-депутата виновным в незаконном обороте оружия, мошенничестве в сфере страхования и склонении к даче ложных показаний.

Его сын Роман, по мнению присяжных, не участвовал в злодеяниях банды, однако он совершил убийство бизнесмена Андрея Буксина в 2003 году и виновен в незаконном обороте оружия.

Недоказанным присяжные посчитали их причастность к покушению на редактора газеты «Егоршинские вести» Агзама Шарафиева в 2017 году.

Всего отцу и сыну вменялось 11 преступных эпизодов. Они были задержаны в мае 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Киев заявил о поражении объектов энергетики в центре Украины
Украина потребовала кассетные боеприпасы от США и Европы
Разбойное нападение мужчины с ножом на российскую пенсионерку попало на видео
Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Россия пригрозила ЕС ответом в случае конфискации ее замороженных резервов
Российские войска отразили наступления ВСУ на трех направлениях
Лукашенко рассказал об одежде исключительно белорусских брендов в гардеробе
Европа объявила о замещении всего не поставленного из России газа
Россия не приняла решение о продлении продуктовой сделки
Израиль заявил о невозможности поставок ПВО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.