Российского депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве

В Свердловской области депутата Артемовского городского округа Геннадия Виноградова и его сына задержали по подозрению в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Речь идет о преступлении 2003 года. Депутату и его сыну предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следствие по делу шло 18 лет.

Секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий заявил URA.RU, что позиция партии в этом вопросе принципиальная. «Членство Виноградова приостановлено до решения суда», — сказал он.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали депутата Народного собрания Дагестана Джафара Абуева по подозрению в убийстве офицера МВД. У парламентария и его охранников было изъято оружие. Его подозревают в причастности к убийству сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану майора милиции Хангишиева.